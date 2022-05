Apple : le directeur de l'apprentissage automatique démissionne, dénonçant la reprise du travail

Je crois fermement qu'une plus grande flexibilité aurait été la meilleure politique pour mon équipe

Apparemment, cette pointure conteste les décisions -- prises par Cupertino concernant la reprise., ne s'est-il pas gêné de préciser à ses équipes dans un email.Depuis quelques semaines, les salariés ont repris le chemin des bureaux de l'Apple Park, suivant le dernier plan de reprise peaufiné par la firme. On se rappelle queIl s'agit d'une organisation de travail hybride, qui comprend une présence physique sur certains jours de la semaine. Les employés d'Apple étaient ainsi tenus de travailler à partir du bureau au moins un jour par semaine au plus tard le 11 avril, au moins deux jours par semaine avant le 2 mai et au moins trois jours par semaine au plus tard le 23 mai.