Avec la crise du personnel, Apple aurait quand même augmenté ses salariés de 18% l'an passé

C'est en effet ce que révèle, précisant au passage que les sociétés mères Alphabet (Google) et Meta (Facebook) proposaient les rémunérations moyennes les plus hautes.Dans son analyse, le média se concentre sur le salaire annuel de chaque entreprise.Cependant, il convient de noter que les chiffres concernant Apple sont à relativiser puisque l'étude fait un état des lieux de la masse globale des employés du commerce de détail et ceux des bureaux, les premiers touchant moins que les seconds.En outre,qui pourrait donner une fausse image de l'entreprise avec des salaires très élevés versés aux cadres supérieurs. ().Notons également que coù les multinationales techs tentent de fidéliser leur personnel mais embauchent moins ou plus du tout, voire commencent des vagues de licenciement. Ce revirement intervient après deux années d'euphorie, où elles se sont livrées à une course aux talents, doublée d'une inflation au niveau des rémunérations.