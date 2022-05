Académie Française : il conviendra désormais de dire "joueur en direct" et non plus "streamer" !

Vocabulaire de l’audiovisuel : jeux vidéo

e

un streamer connecté via un cloud gaming pour jouer une partie free to play

un joueur en direct connecté à un service de jeu vidéo en nuage pour une partie de jeu vidéo en accès gratuit

Au publié ce jour , la rubrique divers (document 19) proposeC'est toujours avec une curiosité non feinte que l'on peutAinsi, il est question d'(accès anticipé), skin gambling (bourse d'objets virtuels),(contenu téléchargeable additionnel / CTA), et surtout(jeu vidéo en nuage),(joueur en direct),(passe saisonnier, avec un) ou(rétro jeu vidéo).Comme le souligne très justementdeviendra -si l'on est chauvin-. Enfin, le JO proposeà coller sur son frigo et à apprendre en guise de devoirs de vacances !