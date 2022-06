Apple fête la musique et les podcasts avec des sessions inédites à l'Apple Store des Champs Elysées

Les participants développeront leurs compétences en narration créative, en ingénierie audio et en enregistrement en baladodiffusion

20 juin : Séance d’ouverture - Le podcast, pour faire entendre toutes les voix

Avec Jennifer Padjemi (podcast ”Miroir, Miroir”, Binge Audio), Grace Ly (podcast ”Kiffe ta race”, Binge Audio) et Mélanie Hong (podcast ”Asiattitude” et fondatrice de l'agence ”Bonjour Podcast"), découvrez comment le podcast est devenu un puissant média d’inclusion.



23 juin : Trouver le sujet de son podcast

Apprenez à transformer vos idées en podcast avec Silvain Gire (responsable éditorial Arte Radio), et Élodie Font (podcast "Coming In”, Arte Radio).



28 juin : Apprenez à réaliser un teaser de podcast

Avec Juliette Livartowski (podcast ”Connaissez-vous l’histoire de”, Binge Audio) et Quentin Bresson (ingénieur du son, Binge Audio), montez et mixez un teaser de podcast à l’aide de l’iPad Pro et GarageBand.



30 juin : Concevez la bande son de votre podcast

Avec Mariannick Bellot (podcast ”Comme un pied”, Arte Radio) et Élodie Fiat (bruiteuse, Radio France), composez l’ambiance sonore de vos podcasts en utilisant l’iPad Pro et GarageBand.



5 juillet : Créez le design visuel de votre podcast

Avec Jérémie Claeys et Laurent Bazart (illustrateur, podcast ”Sens créatif”), concevez l’identité visuelle de votre podcast à l’aide de l’iPad Pro et Procreate.



7 juillet : Placer sa voix avant d’enregistrer un podcast

Gagnez en assurance lors de vos prises de parole grâce à Roxane Pour Sadjadi (coach vocale, podcast ”Parle bien!”), en utilisant l’iPad Pro. En partenariat avec Eloquentia.



8 juillet : Séance de clôture - Rencontrez les jeunes talents du podcast

Venez découvrir les podcasts réalisés par les jeunes talents du programme Today at Apple "Creative Studios - Grand Paris". En présence de Mehdi Maïzi (animateur du CODE, Apple Music).



Du 20 Juin au 8 Juillet, l' Apple Store des Champs-Elysées proposera une, dans le but d'atteindre davantage de jeunes créatifs issus de communautés sous-représentées.Il s'agira de travailler sur le voir les détails du programme : ici ).Ce programme comprendrapour affirmer le développement professionnelle dans plusieurs disciplines artistiques. Au menu, on trouvera des séances dédiées au développement d'applications, au podcasting, à la production audio et à la réalisation de films.