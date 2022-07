Bug iTunes Connect : Apple envoie des mails... aux mauvais destinataires

d'une erreur de la part d'Apple

Mais il n'y aà se faire, enfin presque. Il s'agit en effetLoin de s'arrêter, il existe un second problème. La. Certaines n'ont jamais été destinataires du précédent mail, d'autres ont reçu le premier mais pas le second.Pour rappel tout le monde ne peut avoir un compte iTunes Connect (gratuit), mais seulement. Ces derniers s'en servent pour distribuer leurs œuvres et leurs contenus sur Apple Music Apple Books et l' App Store