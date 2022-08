Ces chercheurs sud-coréens créent un tatouage connecté pour surveiller sa santé

À l'avenir, ce que nous espérons faire, c'est connecter une puce sans fil intégrée à cette encre, afin que nous puissions communiquer, ou que nous puissions envoyer un signal d'avant en arrière entre notre corps vers un appareil externe

En Corée du Sud, des chercheurs du Korea Advanced Institute of Science and Technology, ont mis au point une. Cette dernière utilise unAvec un tel système, ils espèrent à terme -via un simple tatouage-mais également d’autres constantes comme le glucose.En connectant un système d’électrocardiogramme (ECG) ou un autre biocapteur,. Mais le but est surtout decomme l’indique le chef de projet Steve Park, spécialiste en ingénierie des matériaux :Pour le moment,-un motif papillon qui sera peu esthétique pour certains. Il reste à savoir s’il est possible d’être utilisée sur un vrai tatouage pour une expérimentation in-situ.