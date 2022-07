iOS 16 : Apple fait la promotion de ses nouvelles fonctionnalités Santé en France

La santé en tant qu'industrie recèle tellement d'opportunités. C'est une priorité pour Apple et cela n'a pas changé. Nous sommes encore au début de l'histoire, même si nous avons commencé notre travail il y a huit ans. Mais la santé est un domaine dans lequel il faut d'abord apprendre à marcher avant de vouloir courir.

un trouble du rythme cardiaque qui fait battre le coeur de manière irrégulière et qui touche 10 % des plus de 80 ans

notre avantage, c'est que nos clients portent leurs appareils tous les jours, et toute la journée

. C'est en effet dans les colonnes des Echos que l'on retrouve Sumbul Desai, la vice-présidente Santé de Cupertino.Malgré un contexte socio-économique difficile (entre pandémie et pénurie ou conflit armé),La VP et ex-médecin de Stanford revient donc sur, ces dernières permettront d'ailleurs depour chaque utilisateur. Elle évoque ainsi le suivi des médicaments, l'analyse du sommeil (avec les différentes phases, ce que propose déjà Fitbit depuis un certain temps) ou l'historique de l'Afib.). La fonction qui a été validée quelques heures avant la WWDC par la FDA permettra de mesurer la fréquence, la durée, et les facteurs susceptibles de l'avoir déclenché (comme l'abus d'alcool ou l'insuffisance de sommeil). L: pas question de se passer de médecins et de se soigner seul mais bien d'aider le travail des professionnels et de se sentir mieux.. Elle finit sur un des principes forts de la firme, la confidentialité des données, en indiquant que