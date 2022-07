Apple veut prendre soin de la santé de ses utilisateurs (avec un iPhone et une Apple Watch)

Nous croyons avec ferveur que la technologie peut jouer un rôle en améliorant les résultats en matière de santé et en encourageant les gens à vivre des journées plus sainement. Nous sommes enthousiasmés par les nombreuses façons dont ils peuvent bénéficier de nos fonctionnalités de santé et de remise en forme, et par la manière dont les développeurs, les institutions et les organisations tiers utilisent la technologie Apple pour faire progresser la santé et la science.



4) alimenter des applications de santé et de remise en forme tierces innovantes avec des outils de développement. 1) donner aux utilisateurs un point central et sécurisé pour stocker et consulter leurs données de santé dans l'application Santé,2) offrir des fonctionnalités qui permettent à l' Apple Watch d'agir comme un gardien intelligent de la santé des utilisateurs,3) offrir des fonctionnalités qui aident les utilisateurs à améliorer leur santé et leur condition physique quotidiennes pour de meilleurs résultats de santé,4) alimenter des applications de santé et de remise en forme tierces innovantes avec des outils de développement.

En parallèle de son rapport de 59 page s tout de même, Cupertino livre quelques impressions et réaffirme sa volonté deElle entend ainsi livrerpour célébrer ces huit dernières année. En effet, l'application Santé est sortie en 2014 et l' Apple Watch en 2015. Le rapport s'articuler autour de quatre piliers des fonctionnalités Santé d'Apple :Pour rappel,vont également proposer de nouvelles options, dont le suivi des médicaments, l'historique AFib et des améliorations au niveau des analyses de sommeil.