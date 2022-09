Découvrez l'iPhone 14, l'Apple Watch Series 8 et les AirPods Pro 2 en Réalité Augmentée !

Far Out

, et il est donc possible de visualiser les iPhone 14 Pro ou non, les AirPods Pro 2 ou encore les nouvelles Apple Watch Series 8/SE/Ultra , et ce, uniquement depuis Safari sur son iPhone :On peut le tourner (c'est mieux avec l'iPhone...), l’agrandir ou le réduire, le poser sur son bureau.surtout pour les membres de votre entourage ne connaissant pas la fonction. Vous pourrez toujours immortaliser la scène avec une capture d’écran et faire croire pendant quelques instants à votre entourage que vous êtes déjà en possession de l'un des derniers bébés d’Apple.