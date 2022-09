iPhone 14 : mais pourquoi une telle différence de prix entre les Etats-Unis et l'Europe ?

Une question de taxes…

Le petit tableau ci-dessous donne un aperçu de la ventilation des prix (TVA Californie)

. Comme chaque année en allant sur l’Apple Store après la keynote, force est de constater queÉvidemment, cela fait une. Tout d’abord, les prix en dollars annoncés lors des keynotes et autres événements sont toujours, contrairement à la France où les(la TVA étant précisée au niveau du panier ou de la facture).Outre la tradition et les règles comptables françaises, la différence de présentation tient aussi au fait qu’il n’existe. Passé cette étape, il faut prendre aussi en compte uneen France -celle de(qui est de 14€ pour tous les stockages d’iPhone de 128 Go à 1 To) et l’éco-participation.Ainsi, un iPhone 14 Pro de 128 Go affiché 829$ sera payé 904,65$ par un résident d’Anaheim (en Californie). Le même à Paris sera affiché à 835€ hors taxes (TVA + copie privée + Eco-participation) mais coûtera 1019€ TTC à son propriétaire. Aussi,