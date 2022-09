Test comparatif : iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro en photo/vidéo !

Pro

Alors, révolution ou évolution ? La réponse... en vidéo !

Photo : des progrès sur tous les capteurs

deux à trois fois meilleures

• 1,5 ->1,78 (GA)

• 1,8 -> 2,2(AGA)

• 2,8 -> 2,8 (TO)

Un capteur principal 48MP, des photos en 12MP

Pixel Binning

6

compressé

Un mode portrait qui stagne

Un flash plus homogène

Des temps de pause décevants

Un téléobjectif qui progresse... de nuit

Un Ultra-Grand-Angle décevant ?

Trois fois meilleur en basse lumière !

Un mode macro plus précis

La caméra avant progresse enfin !

- une meilleure ouverture (ƒ2.2 -> ƒ1.9)

- un autofocus

lissée

Vidéo : le plein de nouveautés !

Le bokeh naturel de l'iPhone commence à devenir intéressant !

En soirée, l'image perd de son piqué, malgré le HDR

Un mode cinématique en 4K !

Instagram

Stabilisation et mode action !

compliquées

mouillé le maillot

On a testé le mode "action" de l'iPhone 14 Pro en Jetski !

L'effet est visible dans notre vidéo située en début d'article

Alors, de vrais progrès ?

L'iPhone 14 ne fait pas exception, d'où l'idée dedans différentes conditions de lumières, d'exposition, aussi bien sur des images fixes qu'animées !Durant la keynote,mais la firme a également tenu à faire progresser l'ensemble de ses objectifs, qui restent au nombre de trois : Grand-Angle, Ultra-Grand-Angle et Téléobjectif.En revanche, et malgré lesclamées durant la conférence, on perd malgré tout de l'ouverture sur 2 des 3 objectifs :Pas de panique toutefois,. En clair, même avec une ouverture médiocre à ƒ4, notre Canon EOS R5 recevra plus de lumière qu'un tout petit capteur d'iPhone à ƒ1.8.(Ça date de l'iPhone 6s !), ce qui n'est pas forcément un handicap pour de bonnes photos, mais la concurrence nous a prouvé ces dernières années que l'augmentation du nombre de pixels permettait quand-même de gagner en qualité, surtout depuis que les photosites des smartphones sont de plus en plus larges.répartis à sa surface. Pour vous donner un ordre de grandeur, cela revient à passer d'un écran classique à une résolution Retina. Chaque pixel mesure 2,44 μm, contre 1,9 µm sur l'iPhone 13 Pro Max. Vous avez bien lu, les pixels sont donc plus gros et plus nombreux, ce qui permet de ne pas perdre de détails pour un même nombre de photosites donné.En multipliant le nombre de pixels par quatre,. Autre souci, le manque de cohérence entre les 3 capteurs (les 2 autres restent à 12MP) aboutirait à plusieurs tailles de photos, suivant l'objectif choisi.C'est sans doute pour cela que, grâce à la technique du, autrement dit, le combinaison de 4 pixels physique pour ne former qu'un seul pixel logique en sortie. Intéressant en basse lumière pour éviter le bruit numérique,. Via ce procédé, on perd donc forcément en qualité maximale possible et de façon bien plus nette qu'avec un format compressé et destructeur comme le JPG par exemple.Heureusement,. Car en pratique, mieux vaut éviter de cocher l'option : chaque image oscille ainsi entre 45 et 100Mo par cliché ! Sur un iPhone 14 Pro de 128Go, n'espérez donc pas stocker plus de 2000 photos à ce format (sans rien d'autre à bord). C'est d'autant plus dommage qu'une fois compressé en JPG, le même fichier pèse moins de 5Mo (compression niveausous Photoshop). Ci-dessous, on voit très nettement le détail dans les feuilles ou dans les bâtiments, là où le même cliché ramené à 12MP sera beaucoup moins précis. Pour une impression, un grand fond d'écran ou un simple zoom, il est vraiment dommage de perdre autant d'informations.Seule consolation en mode, il est possible de zoomer dans le capteur :... mais avec un capteur forcément plus petit.Malheureusement,, plus performant sur tous les plans. Sur un iPhone 14 (sans zoom optique), cela aurait déjà eu plus de sens, mais l'appareil est resté en 12MP cette année.Autre changement qui impactera vos prises de vue,. En clair, le champ s'élargit et il faudra s'approcher légèrement de son sujet pour retrouver les mêmes clichés qu'auparavant.Avec ce nouveau capteur, même en 12MP,, c'est très net ici sur les pétales de rose notamment :Mais. Regardez ici, les textes apparaissent assez similaires, voire même un peu moins nets, la faute à l'élargissement du champ.Plus surprenant encore,, comme ici sur notre camionnette, ce qui n'était pas autant le cas sur le 13 Pro :Finalement,. L'iPhone récupère en effet certaines textures, comme ici sur le tronc de l'arbre :De nuit,, là où le 13 Pro a certainement estimé qu'il s'agissait de lumières parasites :Et dans le fond,sur notre iPhone 14 :. Pour rappel, ce système totalement artificiel permet de simuler une belle profondeur de champ sur des appareils avec un objectif et un capteur incapables de produire un tel rendu naturellement.Malheureusement,. Je pense que le mode Portrait est réaliséla réduction de pixels, et c'est bien dommage. D'ailleurs, le ProRaw (48MP) n'est pas proposé en Portrait.C'est toujours, mais un peu décevant si vous voulez l'imprimer ou simplement zoomer un peu dans l'image.. Pas vraiment plus puissant, il est surtout plus homogène, du moins dans nos clichés., car l'image présente trop d'aberrations (visage immaculé, image "plate", différences d'exposition entre les plans...) mais ça dépanne dans des situations compliquées : si votre sujet bouge dans la pénombre ou se trouve dans l'obscurité.En général,pour capturer une scène. Ici, même en soirée, Apple ne semble pas réellement faire baisser ses temps d'exposition, histoire sans doute d'améliorer les prises de vue nocturnes, tout en restant dans des délais d'attente acceptables.Sur tous nos clichés,. Etonnant, non ?A la keynote, Apple a annoncé la couleur :Voilà qui promet pour les photos en soirée...Durant nos tests,. A défaut de gagner en zoom, on gagne ici en qualité. Regardez les détails du collier ou de la chaîne, bien plus nets sur l'iPhone 14 Pro :Sur ce cliché, on aperçoit enfin, dont on distingue même le grain du tissus !Logiquement,, comme ici dans les nervures du bois plus visibles, là où l'iPhone 13 applique un lissage des mauvais jours. A noter que le drapeau est aussi un peu plus net, grâce à un temps de pause légèrement réduit :Si l'ouverture ne s'améliore malheureusement pas sur cette optique,, un 48MP permettrait d'avoir une sorte de zoom optique x6 par exemple, sans trop de perte en journée., les qualificatifs durant la keynote n'ont pas manqué pour ce capteur, souvent délaissé en basse lumière, car trop médiocre., voire inexistant. Preuve en journée, ici sur la moto, qui ne parvient pas à mieux ressortir sur le 14 Pro que sur son précédesseur :, comme vous pouvez le voir, cette déformation de l'objectif rendant les sujets peu attrayants et les bâtiments semblent pencher dangereusement !comme ici sur les roses de la robe :Mais, comme ici sur les arbres, dont le rendu ne s'améliore guère :Apple a rapidement évoqué un mode Macro (apparu sur l'iPhone 13) plus précis, mais la différence ne saute pas toujours aux yeux. Ici avec les coquillages, c'est assez kif-kif :En réalité,, comme ici avec ces plantes particulièrement poilues :-)Trop souvent délaissée par Apple,notables cette année :, l'image est bien plus détaillée, moins. Vous ne serez pas forcément plus beaux, mais l'image paraitra déjà plus fidèle à la réalité -minus les filtres utilisés.Sur ce cliché nocturne,sont également bien mieux définis :Enfin, conséquence de l'arrivée de l'autofocus,. Pas toujours très élégant, il permet toutefois au premier plan d'être plus net, comme on l'a vu juste au dessus.. A tel point que parfois, je préfère l'image sortie du téléphone d'Apple à mon gros boitier Canon qui a pourtant coûté 2 à 3 fois son tarif. Le plus impressionnant concerne-il faut des caméras très onéreuses pour arriver à des résultats similaires.: il a du mal à capter du son à la moindre petite brise, il est fragile, pas facile à stabiliser en main et très médiocre en basse lumière. Son manque de profondeur de champ (malgré le mode Cinématique) laisse encore quelques attraits aux boitiers professionnels et leurs gros capteurs, leur belles optiques, mais leur puce d'un autre âge, qui font peine à voir face à un A16 par exemple.: un capteur de 48MP permet pourtant d'accéder à cette résolution. Comme pour le 48MP en JPG, on ne comprend pas bien ce bridage (a priori logiciel) d'Apple. Est-ce pour éviter d'avoir des capteurs en 4K et d'autres en 8K ? Pour ne pas flinguer l'autonomie ou les performances en vidéo ? Je pencherais plutôt pour. La 8K n'est pas indispensable sur un téléphone, maisdans une vidéo.Autre grief, il n'estSeulement à 30FPS, comme... sur l'iPhone 8 ! Allons Apple, la puissance est suffisante désormais ! Cette année, avec le 48MP, on gagne par contre un zoom X2 bien pratique, et utilisable en 4K60 : vous pouvez zoomer sans perte, et c'est vraiment cool !, mais on a vite déchanté. L'effet est sympa, mais pas dingue une fois sur grand écran car limité à du 1080p. Les aberrations et le flou du détourage rendent l'image peu flatteuse en production, et parait assez fausse même sur les réseaux sociaux.Sur l'iPhone 14 Pro, il est, contre 1080p précédemment, ce qui permet de gagner nettement en détail et en netteté :C'est déjà mieux pour un usage, mais. Essayez de filmer une personne plus de 4 secondes ou même un véhicule, et malgré des effort de retouche en post-prod, le film est souvent inexploitable.Nouveau gyroscope, accéléromètre et nouvelle génération par déplacement de capteur,En pratique, je n'ai pas vu de vraie différence à pied, dans les escaliers ou en surfant sur la vague sur un jetski... Peut-être que certaines situationsseront plus flatteuses, mais le grand-angle était déjà très bien stabilisé sur le 12 et le 13, du moins sur le capteur principal., qui mériteraient une vraie stabilisation comparable à celle du capteur principal : un zoom bien stabilisé éviterait de cropper dans le capteur de façon logicielle, tout en perdant un bout de l'image. Même chose pour les champs larges, très utiles pour filmer des véhicules ou des sports par exemple.Pour pallier ces problématiques,et qui fonctionne à merveille. N'hésitez pas à consulter notre vidéo, on a véritablementpour vous produire ces images et le résultat est assez impressionnant !En réalité,... Bref, rien de trop extrême, mais l'option a le mérite d'offrir un rendu sympa. Sans stabilisation optique, le crop est par contre assez violent, on passe de 4K à 2,8K, ce qui reste suffisant, mais moins bon que GoPro et son capteur de 24MP par exemple.Fait étonnant,... Un choix étrange, car l'iPhone 14 en est pourtant doté, avec la même puce !. Assez pour changer depuis un iPhone 12 ou un iPhone 13 ? Pas vraiment, du moins pour le grand public, qui n'y verra que des subtilités. Si vous venez d'un X, XS ou même d'un 11, alors là oui, le gap des années creuse l'écart entre les générations, et l'arrivée du HDR, de la luminosité élevée (2000 nits en crête) ou encore du mode Macro offre à ces appareils une polyvalence très appréciable au quotidien.En revanche,: petits films d'entreprise, chaînes de télévision, mariages... Pour ces médias, agences et autres indépendant, tout progrès est bon à prendre, surtout dès qu'il s'agit de basse lumière ou d'augmentation du niveau dé détails. De notre côté, nous avons parfois tourné des vidéos ( comme ici pour la Megane ) 100% à l'iPhone, et chaque amélioration compte !