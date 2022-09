Pour résoudre la polémique du RCS, Tim Cook conseille "d'offrir un iPhone à sa maman"

Far Out

Pas de RCS prévu pour l'iPhone !

Mais achetez donc un iPhone à votre mère !

Je n'entends pas nos utilisateurs demander que nous mettions beaucoup d'énergie là-dessus à ce stade

Mais achetez donc un iPhone à votre mère

D: All Things Digital

serait fier

[Tim et Jony] n'aiment pas le design de Tesla, mais j'apprécie le degré de sa sécurité. C'est vraiment très agréable

curieux

surprenant

pur

rayonnant

. La concomitance des dates avait même fait surgir quelques doutes avant la confirmation du Special Event pour le 7 septembre.Rappelez vous le but était d’évoquer l’héritage de Steve Jobs dans le monde de. Certains passages ont été plusque d'autres. Tim Cook a ainsi dû répondre à quelques questions posées par Kara Swisher, notamment sur le refus d' Apple d'adopter la norme(RCS). La réponse n’a pas manquée de se faire remarquer.. Mais la journaliste se montrant un peu insistante n’hésite à citer sa pauvre maman (qui n’avait rien demandé) qui a du mal à envoyer des photos et des vidéos avec son Android.Pour rappel,et plus récemment dans une campagne publique pour tenter d'obliger Apple de l'adopter. Mais les récents commentaires de Cook montrent que la firme californienne n'est pas susceptible de bouger de sitôt.. D’autant que le cofondateur de Cupertino était justement la toute première interview de Kara Swisher, il y a de cela 20 ans, lorsque cette conférence s'appelait encore, de ce qu’Apple est devenue (Tim Cook estimant qu’il). Du côté des véhicules, face au scepticisme des messieurs , Laurene Powell Jobs a glissé une petit remarque à Tesla, indiquant que