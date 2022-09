Jony Ive n'aime pas le tout tactile sur les voitures (et il le dit devant Tim Cook)

Code

Trop de tactile ? Jony Ive approuve !

Jony Ive aux côtés de Lauren Powell (veuve de Steve Jobs) et de Tim Cook (pas loin à droite ^^)

Potentiellement, le pendule peut osciller des deux côtés pour avoir des interfaces et des produits plus tactiles et plus attrayants physiquement

des possibilités fabuleuses avec des interfaces comme le multitouch

peut-être allées trop loin par moment

revenir à des contrôles plus physiques

Durant l'interview , Kara Swisher a-une question qui a d'autant plus de sens lorsqu'on sait que la Pomme prépare l'Apple Car et que Tim Cook était justement à ses côtés. On imagine que Ive a travaillé sur le projet ou du moins, qu'il en a largement eu connaissance, ce que la journaliste sait très bien au demeurant., a déclaré Ive, avec une belle métaphore. Ive avoue en effet être. Pour lui, il y a des, mais il pensent aussi qu'elles ont- et qu'il serait peut-être temps deOn se souvient de la récente études qui. Pour autant, les nouveaux véhicules regorgent aussi de fonctions et associer un bouton à chacune serait tout aussi aberrant,. Des entreprises comme Tesla poussent parfois le bouchon un peu loin -il faut par exemple 2 clics sur l'écran pour ouvrir... la boite à gants !La solution la plus ergonomique est, selon nous,: les boutons restent pour les fonctions principales (climatisation, volume, dégivrage, warning...) et les interfaces dominent pour la partie GPS, le tout aidé par un assistant vocal performant, comme Google Assistant. Sur ce plan, même s'il reste le leader des interfaces automobiles,(comme le GPS embarqué). Signalons tout de même que la majorité des constructeurs (Kia, BMW, Hyundai, Peugeot...) sont à des années lumières de ces systèmes modernes.