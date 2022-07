Tim Cook : Apple continuera à embaucher mais de manière "réfléchie"

réfléchie

Nous décidons du moment pour investir notre argent, mais nous continuons à embaucher, mais nous le faisons simplement de manière très réfléchie

résultats du trimestre de juin ont continué à démontrer notre capacité à gérer notre entreprise efficacement malgré l'environnement opérationnel difficile. Nous avons établi un record de chiffre d'affaires du trimestre de juin et notre base installée d'appareils actifs a atteint un niveau record dans tous les segments géographiques et toutes les catégories de produits

les résultats records de ce trimestre témoignent des efforts constants d'Apple pour innover, faire progresser de nouvelles possibilités et enrichir la vie de nos clients

Il faut dire que la situation est légèrement différente des mois précédents. Certes Apple est toujours une machine de guerre capable de résister à un contexte particulièrement difficile.Le CEO a voulu nuancé certaines rumeurs (merci Mark Gurman), déclarant qu', mais d'une manière très-le choix des mots se veut subtil.. Pour rappel,avait évoqué un ralentissement de Cupertino au niveau des embauches et des dépenses, et la volonté de se concentrer uniquement sur des postes clés.Lors des précédents résultats, le CEO et le CFO avaient tous deux alerté les investisseurs de difficultés à venir, notamment au niveau de la chaine de production.Pour Lucas Maestri, lesDe son côté, Tim Cook est restéà lui même