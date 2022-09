L'USB-IF tente de simplifier les normes et le choix d'un câble USB

L'USB Implementers Forum tente de simplifier les choses

Après avoir mis de nouveau logos en place en mai dernier, notamment pour indiquer plus clairement la puissance de charge et les débits supportés par les câbles et périphériques,. Attention, il faut suivre, l'USB SuperSpeed était censé être le petit sobriquet placé devant les différents débits de la norme USB 3 (ce que les fabricants n'inscrivait que rarement) soit leet, qui deviennent donc officiellement USB 5 Gb/s et USB 10 Gb/s. Quant aux périphériques auparavant dénommés (encore une fois officiellement) USB4 40 Gb/s et USB4 20 Gb/s, ils deviennent USB 40 Gb/s et USB 20 Gb/s. Ajoutons que l'USB 4 Version 2 (oui, ils tendent un peu la bâton pour se faire battre) arrive et qu'il devrait offrir des débits de 80 Gb/s, et s'appeler simplement USB 80 Gb/s. Simple, non ?Ces changements valent pour les câbles dotés de connecteurs USB-A et USB-C, bien que ce dernier soit le seul capable de dépasser les 10 Gb/s (le connecteur USB-C est également utilisé pour le Thunderbolt 3 et 4).L'USB Implementers Forum précise que certains fabricants d'accessoires ne jouent pas le jeu et conseille donc aux utilisateurs. Bonne chance.