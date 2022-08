iPhone 14 et fonction satellite, Apple Watch Pro relookée, MacBook Pro M2 Pro/Max en approche !

par rapport à la fonctionnalité actuelle de l'iPhone et de l'Apple Watch pour appeler rapidement les services d'urgence et leur fournir votre position

les utilisateurs pourraient avoir un accès mondial à Internet et être en mesure de passer des appels téléphoniques réguliers via des liaisons satellites

évolution de la forme rectangulaire actuelle

sports extrêmes

bien en développement et en test

Pour sa dernièredu mois d'août,Il considère qu'il s'agit d'un. Dans un prochain avenir,une. Aux dernières rumeurs, elle pourrait avoir des bords plats et des coins plus carrés (mais c'était déjà le cas juste avant le lancement de la Series 7 ). Le modèle serait également(un alliage à base de titane ?). Sa plus grande taille (47 mm) permettrait d'avoir une plus grosse batterie et par conséquent -enfin--ce qui peut être un plus pour les utilisateurs deauxquels elles se destinent.Il ne s'agirait pas de donner une mesure exacte, mais d'envoyer deslorsqu'elle détecte que une température est élevée (à charge de l’utilisateur de prendre un thermomètre).Enfin, le journaliste laisse de côté la prochaine keynote pour évoquer la prochaine génération de MacBook Pro 14 et 16 pouces dotés des puces M2 Pro et M2 Max, qui seraient. MMais il n’exclut toutefois pas un report à début 2023. Rappelons que c’est également ce qu’estime Ming-Chi Kuo.Bien que certains ont suggéré que les puces M2 Pro et M2 Max puissent être les premières à être gravées en 3 nm,. Enfin d’après d’autres rumeurs, il serait également question d’un nouveau Mac mini avec une puce M2 Pro pour cette année, de même qu’un Mac Pro avec des puces M2 Ultra et M2 Extreme.