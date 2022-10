Elon Musk vend 10 000 flacons de son parfum "cheveux / poils brûlés"

les bébés aux noms bizarres

Entre les voitures électriques, les fusées, les cabriolets dans l'espace, les modèles réduits, les acquisitions médiatiques,avec une de ses firmes créatives -dont on parle moins comparé àou- :Cette dernière comme son nom le laisse à penser, fourmille d'idées saugrenues !. On se souvient notamment du fameux lance flammes lancé en 2018.Mais il semble que Monsieur Musk ait décidé d'aller encore plus loin ! Suite à une idée lancée sur Twitter le 28 septembre dernier, la firme commercialise dès à présent,(oui tout à fait,, ça sonne un peu comme un tube de peinture, Terre de Sienne brûlée etc).. Ce dernier se cache dans un mystérieux flacon, tout de rouge vêtu, avec un bouchon cabochon en forme de rubis. Cette fragrance est commercialisée pour la somme de 104,95 euros , comme une essence de marque. On n’est pas sûr que cela marcherait si Tim Cook en faisait autant…En effet, Elon Musk vient de tweeter (sur sa future plateforme personnelle à moins d'un énième rebondissement) qu’il s’en serait écoulé 10 000 exemplaires, soit plus d’un million de dollars de recettes pour sentir les cheveux cramés dans les soirées mondaines.Pour rappel en avril dernier, il avait proposé d'acquérir la plateforme dans le cadre d'un accord que cette dernière avait finalement accepté non sans quelques réticences. Néanmoins l'affaire avait été suspendue rapidement. S'estimant floué sur le nombre exact de comptes faux ou de spam, l’homme d’affaires avait demandé davantage de renseignements sur les méthodes utilisées ainsi que l'accès à la totalité des informations.En juillet, il s’était rétracté et Twitter avait saisi la justice pour le forcer à finaliser l'opération. Le procès qui devait justement démarrer le 17 octobre n’a pas été, pour le moment, repoussé ou suspendu.