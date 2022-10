Tesla : nouvelle plateforme moins chère, nouvelles couleurs, prix en hausse et choix des chargeurs

Midnight Cherry Red et Quicksilver

Très réussis, ces deux coloris sont disponibles à la fois pour les- une couleur métallisée intense avec une profondeur spectaculaire qui évolue en fonction de la lumière.– Un gris liquide métallisé dynamique qui souligne et accentue les courbes du Model Y.L’atelier de peinture de la Giga Berlin offre cette cabine de vaporisation hautement automatisée, oùprécise le constructeur. L'aspect sera métallisée etet offre des reflets changeants à ces couleursDurant les derniers résultats financiers,. Cette version plus compact et plus abordable proposerait une plateforme, de quoi largement réduire les coûts pour le consommateur -les Tesla sont devenus particulièrement onéreuses ces derniers mois.Mais attention,En effet, la Model 2 ne sera sans doute pas deux fois moins chère que la Model 3, il faudra plutôt tabler sur des prix de berlines compactes actuelles -entre 30 000 et 40 000€ hors bonus.Actuellement,Si Musk a promis une baisse des prix une fois que les matériaux nécessaire à leur fabrication seront plus abordables, les tarifs pourraient continuer à augmenter -comme c'est le cas sur l'ensemble du marché. Mais ce cher Elon semble répercuter une augmentation assez rapide là où les constructeurs traditionnels préfèrent sans doute rogner un peu sur leur marge, histoire de ne pas rebuter leurs éventuels clients.Enfin, c'est une petite nouveauté qui pourrait créer quelques tensions...Pour ce faire,. Seulement voilà, l'histoire est un peu injuste, car les grandes villes sont forcément sur-représentées dans les votes, et les petites stations de ski, balnéaires ou les villages de campagnes seront forcément en bas du classement.