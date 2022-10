VE : Tesla triche ? Bonus écologique, vol avec enceinte JBL et un EQE SUV

EQE SUV : un gros bébé

Alors que le mondial de Paris ouvre ses portes, les constructeurs allemands (absents du salon) en profitent pour lancer quelques nouveautés., une déclinaison baroudeuse de l'EQE 100% électrique.Avec ses 4,86 mètres de long, il concurrence directement le Tesla Model Y, voire même le grand X. Il reprend les caractéristiques de la berline, avec. La charge est à 170 kW en CCS et un excellent 22 kW en courant alternatif. Vous pouvez y ajouter l'Hyperscreen pour8 650€. Enfin, il proposera (c'est inédit) de la charge bidirectionnelle V2G, le tout pour le prix d'un gros Big Mac suisse, soit 80 150€.Alors qu'Emmanuelpour tout achat d'une voiture électrique -contre 6000€ actuellement. En revanche, seuls les foyers ditspourront profiter de cette prime, qui touchent quand-même des voitures jusqu'à 47 000€ TTC. Le bonus retombera a 5000€ en janvier prochain.. Le pirate se question sur l'éventualité d'une tricherie lors des crash-test, il faut dire que le Model Y vient de récolter le score le plus élevé de sa catégorie.Bonne nouvelle, selon l'institut, il semble que la marque d'Elon Musk... ne tricherait pas. Reste à savoir pourquoi du code spécifique à ces tests ait été inséré récemment dans le système. Cela étant, à la différence des contrôles anti-pollution où les constructeurs pouvaient adapter le régime moteur, on a bien du mal à. Mais notre pirate s'étonne que seul l'EuroNCAP apparaisse dans le code.Enfin, petite info amusante, la gendarmerie a découvert chez des malfaiteurs,. Branchée sur la prise USB ou exploitant peut-être une faille bluetooth, ce modèle (modifié pour l'occasion) serait capable de récupérer les voitures en moins d'une minute.Apparemment,. A l'intérieur, il y aurait une sorte de clé de démarrage -mais pourquoi ce modèle précis ?Peut-être s'agit-il juste d'une couverture, allez savoir.