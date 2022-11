Apple perd ses responsables de l'Apple Store en ligne et de l'Information

. En effet, après le départ d'Evans Hankey (en charge de la division Design après le départ de Jony Ives) et Jane Horvath, Apple serait sur le point de perdre : Anna Matthiasson () et Mary Demby (head of Information Systems). Comme d'habitude s'en suit un: la première sera remplacée par, l'actuelle. Il faut dire que son poste est devenu plutôt stratégique, les ventes en ligne étant devenues extrêmement importantes pour Apple ces dernières années, en particulier pendant la pandémie de COVID-19 et la fermeture de nombreux magasins physique. La seconde prend tout simplement sa retraite après trente ans de carrière et laisse sa place inoccupée pour le moment. Mais la rumeur publique murmure le nom de, ex-directeur de l'information d'(si si) arrivé à l'Apple Park en 2019. Ces mouvements de personnel sont assezdans les firmes de la Silicon Valley mais Apple accuse depuis quelques temps un certain mal-être, notamment avec l'émergence du mouvement #AppleToo