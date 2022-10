Après Jony Ive, la responsable du design d'Apple annonce son départ

Evans Hankey, responsable du design d'Apple annonce son départ

Evans Hankey à gauche et Alan Dye, responsable du design logiciel à droite

l'équipe de design d'Apple rassemble des créatifs experts du monde entier et de nombreuses disciplines pour imaginer des produits qui sont indéniablement Apple. L'équipe de a des leaders solides avec des décennies d'expérience. Evans prévoit de rester pendant que nous traversons la transition, et nous tenons à la remercier pour son leadership et ses contributions

Chef du design d'Apple : un poste à pourvoir

des tondeuses à gazon

. Evan Hankey a déclaré qu'elle resterait chez Apple pendant les six prochains mois, le temps que la firme nomme son remplaçant (ce qui n'a pas encore été fait). Selon un porte-parole d'Apple,. Dernièrement, Apple a pris un nouveau virage stylistique avec des MacBook Pro plus épais et donc moins sensibles à la montée en température des processeurs (les puces Apple Silicon étant globalement plus performantes que les processeurs Intel sur ce point) tout en proposant des ports (HDMI, lecture de carte SD, MagSafe) que l'on ne pensait plus revoir (le Mac Studio propose même des ports USB-C/Thunderbolt et un lecteur de carte SD en façade, groundbreaking !)., Apple va devoir nommer un remplaçant assez rapidement, et tenter de le garder à la tête d'une division aussi importante. S'il a été décrié à la fin de sa carrière pour son jusqu'au boutisme et sa tendance à placer parfois le design avant la fonction (avec pour conséquence des MacBook Pro 16 pouces Intel qui avaient tendance à devenirbruyant rien qu'en branchant un moniteur, ou un clavier papillon introduit en 2015 qui a laissé un goût amer à de nombreux possesseurs de Mac portable), il n''est certainement pas facile de prendre la relève d'un tel personnage, dont le nom est presque devenu synonyme de design. Serait-ce un indice ? Gary Butcher, ancien d'Apple et dernièrement VP du design d'Airbnb serait de retour à Cupertino.