Apple gèlerait bien toutes ses embauches en 2023 (sauf Recherches et Développement)

En début de semaine , il était à nouveau question de gel volontaire et conscient des embauches chez Apple.Les secteurs les plus touchés seraient l'ingénierie matérielle et logicielle, ainsi que certaines fonctions liées à l'entreprise. Selon des personnes familières avec la question, Cupertino aurait pris cette décision le mois dernier avant le rapport trimestriel sur les bénéfices de l'entreprise. La firme californienne avait précédemment déclaré qu'elle continuerait à embaucher, mais à un. A priori, le personnel aurait été effectivementde l'absence de recrutement pendant au moins plusieurs mois, peut-être jusqu'à la fin de l'exercice financier d'Apple en septembre 2023.