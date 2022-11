Apple gèlerait les recrutements jusqu’en 2023 ?

Il y a quelques mois, on apprenait qu’Apple semblait tout autant touchée par le contexte économique que les autres firmes de la Silicon Valley.En effet, lors des résultats trimestriels de cet été, le CEO avait précisé tout enque Cupertino ne ralentissait pas ses recrutements mais qu’elle recherchait davantage certains profils par rapport à d’autres.Cependant, certains de nos confrères US , prétendent détenir des. Ces dernières monteraient bel et bien un gel volontaire et conscient des embauches. Apparemment, le personnel existant aurait été informé qu'il n'y aura pas de nouveau recrutement pendant au moins plusieurs mois, peut-être jusqu'à la fin de l'exercice financier d'Apple en septembre 2023. Très rapidement, un porte-parole d'Apple a publié une déclaration, niant les allégations et répétant les commentaires précédents de Tim Cook sur la question...