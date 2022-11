Canada : Apple annonce un nouvel Apple Store à Vancouver

Pas totalement "nouveau"

au design atypique et situé au pied de gigantesques gratte-ciels. Le magasin est positionné à l'angle de West Georgia et Howe Streets pour ceux qui connaissent, juste en face de la Galerie d'Art de Vancouver.Pour célébrer l'événement, la façade a été décorée -non pas d'un noir profond, comme souvent en Europe-, le designer canadien, en collaboration avec Debra Sparrow.En réalité,, qui avait ouvert ses portes en 2008. Ce nouvel Apple Store a en fait repris l'ancienne entrée de la galerie, mais en l'agrémentant d'une structure en bois, d'un mur végétalisé et d'une belle terrasse., y compris une performance en direct du rappeur et musicien de Vancouver, une séance de questions-réponses animée par l'animateur radio d'Apple Music, ou encore une performance en direct de la chorégraphe primée Chloé Arnold.