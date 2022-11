Apple fait aussi son (mini) Black Friday du 25 au 28 novembre

Une offre toujours un peu chiche de la part d’Apple...

de Tim Cook

Trade In

Après avoir boudé l'événement pendant la pandémie, Apple organise bien un petit Black Friday cette année. Mais chez Cupertino la formulation fait plus chic, puisqu’il s’agit d’un! Pour 2022, il semble queDu. Il ne sera donc pas possible d'utiliser ces bons pour s'acheter un Mac , un iPhone ou un iPad Le titre sera de 50 euros pour l'acquisition d’un iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 ou iPhone SE (avec un petit message pub pour le programmequi vient d’ailleurs de baisser ses prix de reprise). Comme les autres éditions, le dernier iPhone en date, soit l’iPhone 14 cette année, est exclu d’office (non mais !).pour des accessoires, un iPad, une Apple Watch SE (et rien d’autre) ; 75 euros pour une paire d'AirPods AirPods Pro (pas n’importe lesquels) et 150 euros pour un MacBook Air, MacBook Pro, Mac mini ou iMac !