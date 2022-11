Apple aurait supprimé plus d’un demi million apps abandonnées

une véritable traque !

Avec des ultimatums !

Google, numéro 1 pour les apps abandonnées…

Forcément à force de faire le tri, il semblerait que le nombre d'applications restantes ait atteint son niveau le plus bas depuis sept ans. Ainsi, lors du troisième trimestre ce sont quelque 540 000 applications qui ont disparu.D’après les derniers chiffres de, le nombre d'applications figurant sur l'App Store serait de, soitdepuis le deuxième trimestre civil de 2022. Il faut remonter au troisième trimestre civil de 2015 (qui en totalisait 1 672 271) pour trouver des chiffres similaires.Malgré tout, cette façon de procéder estpour Apple. En effet, cette pratique permet deAinsi, en avril 2022, elle avait informé les développeurs qu'elle déployait un plan de suppression d'anciennes applications qui n'avaientdepuis un certain temps. En conséquence,avaient alors disparu au cours du deuxième trimestre de 2022.Les développeurs avaient alors 30 jours pour effectuer une mise à jour au risque de voir leur(s) app(s) disparaitre. Apple avait de plus prévenu qu’à l’avenir, elle serait plusafin d’évaluer au mieux les applications, mais surtout leur suppression pour celles qui ne fonctionnent plus, qui ne respectent pas les directives révisées ou qui doivent être mises à jour.Dans le même temps, les autres magasins d’apps comptent également de nombreuses références comme. L'App Store se classe deuxième, suivi de l’Amazon Appstore avec 483 328.