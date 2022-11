Les sandales de Steve Jobs sont en vente (prix de départ 15 000$)

entre 60 000 et 80 000 dollars

ces vieilles tatanes

représentation numérique à 360 degrés des sandales Birkenstock détenues et portées personnellement par Steve Jobs

Les sandales faisaient partie de son côté simple. C'était son uniforme. Et l’avantage de l’uniforme est que vous n'avez pas à vous soucier de quoi porter le matin. Il n'aurait jamais fait ou acheté quoi que ce soit juste pour se démarquer des autres. Il était simplement convaincu de l'intelligence et de la praticité du design et du confort de le porter. Et avec Birkenstocks, il ne se sentait pas comme un homme d'affaires, il avait donc la liberté de penser de manière créative

Ce qu’il y a de bien avec certaines ventes aux enchères, c’est que l’on est rarement déçu.Actuellement la dernière offre s’élève à 22 500 dollars. Pour ce prix, on pourra devenir l’heureux propriétaire decet objet de collection. À noter que pour faire passer la pilule, les sandales sont accompagnées d'une image -NFT-, une. Avec les sandales, l'acquéreur aura de plus droit à un étui rigide pour le stockage et le transport.Pour l'occasion, nous avons même droit à une citation -issue de Vogue- deÀ noter que cette vente fait partie de la partiedu catalogue de Julien's Auctions.