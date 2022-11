Microsoft Teams propose une vue en langue des signes

Des réunions en distanciel plus accessibles !

Ainsi la firme de Redmond entend aider les personnes sourdes/malentendantes, les interprètes et autres personnes qui utilisent la langue des signes. Pour cela, une vue dédiée va permettre dejusqu'à deux autres vidéos des participants afin qu'elles restent visibles -quoiqu'il advienne- et viennent setout au long de la réunion.Comme à chaque ajout d’une nouvelle fonctionnalité, Microsoft insiste sur le travail préparatoire, les tests et les retours / demandes des utilisateurs. Ainsi, cette option est présentée comme une première étape avantParmi ces dernières, il sera question d'. Il s'agit également de s’assurer que ces derniers aient une forme et une taille appropriées afin d'être visible, d'avoirtout au long de chaque réunion, et de-comme épingler les interprètes et activer les sous-titres au début de chaque réunion.Pour cela, lorsque la vue en langue des signes est activée, les flux vidéo hiérarchisés apparaissent automatiquement en respectant les ratios et la qualité du flux. Ce paramètre pourra être activé ou non, et n'aura pas d'impact sur ce que voient les autres participants (qui ne l'activent pas).Notons enfin, que dans un souci de clarté, les flux vidéo des personnes désignées restent visibles au centre de la scène tant que leur vidéo est activée.