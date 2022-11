Withings lance la balance connectée "la plus avancée au monde"

La balance connectée Withings Body Scan

ECG et détection de certaines neuropathies

L'appareil diffusera un léger courant continu via les électrodes situées sur la surface pour estimer l'activité nerveuse en évaluant la capacité des glandes sudoripares à libérer des ions chlorure. Le résultat de la mesure sera fourni sous forme d’un score facilement compréhensible dans l’application et partageable avec son médecin

Disponible dès le 6 décembre

nous sommes extrêmement enthousiastes d’offrir l’expérience Body Scan à nos utilisateurs européens avant les fêtes de fin d'année et nous avons hâte de pouvoir la proposer au reste du monde ultérieurement ! Avec la possibilité de prendre des mesures fiables et significatives, Withings crée l'expérience ultime de santé à domicile qui aide à prévenir et à gérer certaines des maladies chroniques les plus courantes

Un des pionniers de la balance connectée présente ainsi la Body Scan,proposant de nombreuses mesures en sus du poids (avec une précision de 50 grammes), comme une estimation de la santé cardiovasculaire et de l'âge vasculaire, l'enregistrement d'un ECG à 6 dérivations via la barre intégrant 4 électrodes que l'utilisateur devra tenir dans ses mains, une analyse renforcée de la composition corporelle par segmentation (mesures pour le tronc, chaque bras et chaque jambe), la répartition de la masse musculaire, osseuse et graisseuse avec mesure de l’eau extracellulaire et intracellulaire, ainsi que de la graisse viscérale.Selon Withings, 4.5% de la population française est diagnostiquée diabétique de type 2, dont une large part souffre de neuropathies périphériques (NP), pouvant entraîner des ulcères du pied, des amputations, voire même un risque de mortalité plus élevé. La balance Body Scan, ou Station de santé comme préfère l'appeler son constructeur, embarque u. Un résultat d'activité nerveuse faible étant un signe potentiel de neuropathie, qui pourra alors être endiguée grâce à un comportement adapté.Selon Matthieu Letombe, dirigeant de Withings,