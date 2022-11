Films, musique, jeux vidéos, livres : êtes-vous plutôt physique ou numérique ? [sondage]

évaluation de l’impact environnemental de la digitalisation des services culturels

quatre services culturels passés au crible

en l’espace d’une génération, les services culturels se sont largement digitalisés, passant de supports physiques comme le CD, le DVD ou le livre, à des versions numériques.

livre papier ou liseuse ?

a, de prime abord, l’impact environnemental le plus faible sur l’ensemble des indicateurs pris en compte (ressources, émissions de CO2…)

Jeu en ligne ou téléchargé ?

pour un jeu avec une taille importante (77Go), le cloud gaming peut s’avérer potentiellement moins impactant par heure de jeu qu’un jeu téléchargé, si le jeu n’est joué que quelques heures (moins de 6h). Pour un jeu plus léger (6 Go), le point de bascule se situe cette fois-ci à 1,5h de temps de jeu total

c’est le scénario de jeu téléchargé sur ordinateur portable qui a l’impact environnemental le plus faible

Le mot de la fin ?

Un débat passionné qui se retrouve également au niveau de la culture !Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation sur le numérique responsable, lancée par le Ministère de la Transition Ecologique et de la Cohésion des Territoires et l’ADEME, cette dernièreintituléeTout d'abord, l'Agence rappelle laà laquelle évoluent les différents supports (ce qui ne nous rajeunit point) :Pour autant, une question demeure : quel impact environnemental peut réellement avoir la perte du support physique ? En effet, cette étude tente d'analyser quatre services culturels -- en comparant leurs versions physiques et numériques. Pour les besoins de l'étude,, comme par exemple regarder un film en DVD ou en streaming, excluant la version plus traditionnelle : allez au cinéma !Mais elle tient également comptecomme le nombre d’heures d’utilisation ou le type d’équipements utilisés…Ainsi, l'ADEME prend ici l'exempleLe format papierMais, si ce livre est lu plus de 10 fois par an, utiliser une liseuse numérique a des impacts sur le changement climatiqueque le format papier. Tout dépendrait de la fréquence de lecture.Les choses se compliquent du côté des jeux. Jouer en streaming est de loin la pratique la plus consommatrice.Mais l'ADEME tend à nuancer la situation, en s'appuyant sur le: le seuil en deçà duquel le cloud consommerait moins qu'un jeu téléchargé sur son smartphone. En effet,En fait, les impacts environnementaux du cloud gaming dépendent principalement de deux facteurs,FinalementFinalement, la digitalisation des services multiplie les équipements nécessaires pour leur utilisation. Ces derniers nécessitent autant de composants dont la production a son propre impact venant alourdir ou pas la facture énergétique.En conclusion, l'ADEME donne quelques conseils pour réduire ces impacts, comme télécharger les contenus durant les heures creuses, éviter l’usage de vidéo en ligne, adapter la résolution de la vidéo visionnée à l’équipement pour limiter le poids de la vidéo qui est visionnée ou encore de privilégier l’usage du wifi aux réseaux mobiles.