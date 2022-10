Apple TV + : le nouveau film avec Ewan McGregor et Ethan Hawke est dispo

Les sorties du vendredi !

Sons of Anarchy

Pacific Rim

Crimson Peak

Shantaram — First Look | Apple TV+

Acapulco — Season 2 First Look | Apple TV+

Prochainement sur Apple TV +

Slow Horses — Season 2 Official Trailer | Apple TV+

Echo 3 — Official Trailer | Apple TV+

Les deux acteurs incarnent deux frères, qui ont reçu le même nom. Une idée d'un père assez éloigné dont le dernier souhait était qu'ils creusent sa tombe... A la lecture d'un tel pitch, on se doute des quelques tensions au sein de la famille.Cette nouvelle série sortie la semaine dernière est basée sur le roman éponyme de Gregory David Roberts, et permet de retrouverou encore). L'histoire suit les aventures d'un fugitif nommé Lin Ford qui cherche à se perdre dans les Bombay des années 1980. Enfin sur une note plus légère, on pourra se tourner vers les plages d'Accapulco !, une fiction d’espionnage (avec des agents du MI5) mettant en vedette. Les six épisodes arrivera progressivement sur le petit écran à parti du, avec une intrigue portée sur certains secrets de lalongtemps enterrés. Bien évidemment les héros devront surmonter leurs problèmes individuels pour gagner une course contre la montre et éviter un incident catastrophique. Enfin Apple TV+ a également dévoilé laavec Luke Evans et Michiel Huisman. ON suivra l'histoire de ces deux hommes qui tente de retouver la sœur de l'un et femme de l'autre enlevée à la frontière entre la Colombie et le Venezuela.