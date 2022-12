France : l'app EcoWatt (météo de l'électricité) bat des records de téléchargement

700 000 téléchargements !

de connaitre en temps réel des données sur l’équilibre du système électrique, de réduire sa consommation ou d’éviter les coupures d’électricité lors des jours de tension

le feu tricolore de l'électricité

On en profite également pour vous rappeler l'existence de notre nouvelle série EcoTech, dédiée à l'auto-consommation, panneaux solaires et batteries. En pleine crise énergétique, celle-ci permettra de toucher des sujets sensibles et d'actualités comme l'auto-consommation, aux panneaux solaires, aux batteries nomades, à la gestion d'électricité.



• Retrouver notre nouvelle série EcoTech, dédiée à l'auto-consommation, panneaux solaires, et batteries !

, et ce, afin de faciliter grandement l'information des particuliers sur la météo de l'électricité. En cette période de où chacun cherche à faire des économies d'énergie , cette dernière permet en effetPour cela, des signaux clairs guident le consommateur pour adopter les bons gestes et pour assurer le bon approvisionnement de tous en électricité.Le premier, le signal vert, correspond au signal par défaut du dispositif EcoWatt, indiquant que le niveau de consommation en électricité estLe signal orange est activé lorsque la production disponible est. Si le réseau tient encore la charge, RTE active tous les leviers à sa disposition pour conserver des marges suffisantes.En effet, en cas de diminution de ce seuil à partir duquel les marges pourraient ne plus être suffisantes, l'alerte pourrait être sonnée. Le signal rouge est lancéCe niveau est estiméen fonction des prévisions du niveau de consommation des Français et, en parallèle la production d’électricité disponible.C'est alors qu'-si tous les besoins en électricité ne pourraient pas être couverts- que des coupures locales, maîtrisées et d’une durée maximale d'environ 2h pourraient être mises en place. Dans ce cas, le site EcoWatt et l'app donneraient alors toutes les informations en direct pourLe site EcoWatt donne de plus quelques informations pratiques notamment sur les, comment faire des économies d’énergie toute l’année, sur les raisons des coupures possibles, etc. L'app est totalementet nécessite iOS 12.0 ou version ultérieure sur iPhone ou macOS 11.0 ou version ultérieure avec un Mac M1 ou version ultérieure.