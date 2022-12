Un impressionnant outil pour changer l'âge d'un acteur chez Disney

Un outil pour vieillir ou rajeunir les acteurs

Une efficacité impressionnante, mais encore quelques lacunes

Disney Research Studios dévoile l'outil FRAN (pour Face Re-Aging Network),. L'outil de Disney basé sur l'apprentissage automatique a été nourri à l'aide de nombreuses images afin de proposer un résultat satisfaisant beaucoup pus rapidement que les longs et coûteux travaux de post-production (évidemment, cela pourrait avoir un impact à l'avenir sur ce corps de métier, à l'image de Dall-E ou Stable Vision pour les illustrateurs ). Il faut bien le dire, les résultats sont assez impressionnants avec un rendu en vidéo nettement plus réaliste que les filtres statiques proposés par les applications grand public (le budget alloué ne doit évidemment pas être le même).Le logiciel FRAN de Disney est d'ores et déjà performant et permet donc très rapidement (par rapport à la post-production) d'ajouter ou de gommer les affres du temps sur le visage, rides, affaissement des joues, apparition ou disparition de tâches de rousseur,(que l'on voudrait vieillir),, ce qui s'explique dans ce cas par le manque d'images transmises à l'algorithme afin d'entrainer l'intelligence artificielle. De plus, les moyens actuels couplant maquillage et retouche logicielle sont -pour le moment- capable de faire aussi bien, sinon mieux. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que Disney planche sur ce genre de technologie, la firme étant fréquemment dans l'obligation de faire vieillir/rajeunir des personnages à l'écran, par exemple, pour les opus des univers Star Wars ou Marvel.