La génération d'image via Stable Diffusion sera plus performante sur Apple Silicon

un astronaute chevauchant un dragon/cheval dans l'espace

La partie GPU, Core ML et le Neural Engine des puces Apple seront ainsi mis à profit afin d'accélérer la génération d'images à partir d'un texte. Ainsi la dernière itération de Stable Diffusion, la puce M2 d'un MacBook Air doté de 8 Go de mémoire unifiée pourrait générer 50 versions d'une image en 18 secondes, et un iPad Pro M1 s'acquitterait de la même tâche en moins de 30 secondes. Pour rappel, Stable Diffusion est un programme s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique afin de générer des images à partir d'un texte, par exemplepour les images ci-dessus.