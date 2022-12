Ecoutez ce son enregistré sur Mars par le robot Perseverance !

Un "diable de poussière"

tourbillons de poussière

SuperCam

On a même pu les dénombrer !

Dans cette dernière vidéo publiée par la NASA, le CNES et SUPAERO, on peut en effetSi pour la plupart d'entre-nous, il ne s'agit que le bruit du vent dans un micro, les scientifiques ont en revanche été bien plus emballés par cet enregistrement totalement inédit. On parle ici en fait d'un, alors même qu'il était en mission d'exploration d'un ancien lac sur Mars -pour ceux qui en douteraient encore, il y a bien eu de l'eau sur la planète rouge, et peut-être même un peu de vie., il s'agit d'un phénomène métérologique classique sur la planète rouge, qui sera d'ailleurs assez peu agréable lors d'une prochaine mission humaine, car le phénomène semble assez violent -comparable à une tempête de sable chez nous. Mais avant l'arrivée de Perseverance, aucun robot n'avait embarqué de micro capable d'enregistrer de tels sons.Depuis son arrivée sur Mars en février 2021,, selon la NASA. Le microintégré au Rover, est si sensible qu'il a même été possible d'entendres'est réjouir le Dr Naomi Murdoch, chercheur à l'Université de Toulouse Institut de l'aéronautique et de l'espace.