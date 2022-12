Proton dévoile une version de Proton Drive pour iOS et Android

La confidentialité avant tout

Trois formules disponibles : gratuite, ou 3,49 à 11,99 € par mois

Précédemment, Proton Drive: Cloud Storage avait regroupé l'ensemble de ses services (un VPN, du stockage dans le cloud, ou un service de calendrier chiffré et de mails) afin de les proposer sous la forme de trois offres.La fonction de Proton Drive -qui permet de stocker et de partager des fichiers comme on le souhaite- se pose en unmais accessible n'importe où et n'importe quand. Il est désormais possible d'accéder à ses photos, fichiers et dossiers en les téléchargeant sur Proton Drive à l'aide de l’application mobile -sans limite de taille- et d’y revenir ensuite depuis son iPhone / iPad, son MacBook Pro ou iMac -en se connectant à l'application Web Proton Drive.Encore une fois, Proton présente la confidentialité comme la pierre angulaire de son service de stockage dans le Cloud, avec un chiffrement de bout en bout (E2EE), pour les fichiers mais également les métadonnées associées -comme les noms de fichiers et de dossiers, la taille réelle des fichiers, les extensions de fichiers, les vignettes, etc.À noter que les centres de données sont situésce qui confère également de solides protections juridiques et matérielles.. Ce dernier permettra deutilisée pour chiffrer tous les fichiers Drive stockés localement sur son appareil. On notera enfin des, telles que la protection par mot de passe et les dates d'expiration des liens, offrant une couche de sécurité supplémentaire à ses fichiers partagés.Bien évidemment, les prix des deux abonnements payants sont dégressifs pour un abonnement plus long.Ainsi,. La formuleest à 4,99 euros par mois pour un abonnement d’un mois, à 3,99 € par mois pour un abonnement de 12 mois et à 3,49€ par mois pour un abonnement de 24 mois. Elle propose 200 Go de stockage et une assistance prioritaire.Enfin,, est à 11,99 € par mois et passe à 9,99 euros par mois ou 7,99 € par mois selon la durée souscrite. Elle propose 500 Go de stockage, une assistance prioritaire, ainsi que tout l'écosystème Proton avec toutes les fonctionnalités payantes : Proton Mail, Proton Calendar et Proton VPN.