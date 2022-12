iPhone 15 : Tim Cook serait-il en train de teaser sur les nouveaux capteurs photo de Sony ?

Tim Cook sur les bancs de l'école

de nouvelles façons d'intégrer la créativité et la technologie dans la salle de classe. Ces jeunes créateurs utilisent l'iPad pour donner vie à l'histoire classique de "The Booyoo Tree

Et un petit tour chez Sony

créer les meilleurs capteurs d'appareil photo au monde pour iPhone

Pour finir en Apple Store !

Après une visite du Kumamoto Castle et de la Prefectural University of Kumamoto hier, il reprend cette fois-ci le chemin des écoliers.Il a en effet fait, histoire de voir l'utilisation des iPad chez les plus jeunes. Là il y a trouvé. Ça méritait bien une photo de classe !Ensuite,. En effet, les deux sociétés ont mis en place un partenariat depuis plus d’une décennie, et ce afin de. Le CEO n’a ainsi pas manqué l’occasion de remercier l'équipe locale, qui lui a permis de visiter une, toujours à Kumamoto.Rappelons queAux dernières rumeurs, les deux firmes envisageraient même de diversifier leurs relations à l'avenir. Selon Nikkei Asia, Apple devrait s'appuyer sur la nouvelle technologie de capteur de Sony pour offrir des meilleures performances photo pour l'iPhone 15.Cela devrait ainsi donner des photos avec moins de différences d'exposition entre les zones surexposées et celles sous-exposées, lors de prises de vue dans des lieux à fort contraste -notamment entre le premier plan et l'arrière planEnfin, Tim Cook s’est rendu. Il en profite pour remercier tout ce petit monde de façon très protocolaire.