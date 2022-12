Tiens, mais que fait Tim Cook au Japon ?

un peu de tourisme au Kumamoto Castle

Great to be back to Japan !

cet incroyable monument

Avant un passage à l'Université !

la prochaine génération de développeurs japonais est déjà en train de changer le monde, une application à la fois !

Voir comment les jeunes développeurs de la Prefectural University of Kumamoto utilisent la technologie Apple pour créer des applications qui servent et soutiennent leurs communautés est un signe de beaucoup de bonnes choses à venir !

One more thing ?

En effet, c'est unqu'il vient de poster sur Twitter. Pour ce nouveau périple, il a apparemment commencé par une visite du château historique de. En mode touriste éclairé, il en profite pour souligner le travail de restauration qui donne un peu de vigueur àPrécisons en effet qu'il s'agit d'un édifice fortifié dont la construction a débuté en 1467 avec plusieurs modifications, des ajouts majeurs mais aussi des destructions au fil des siècles. L'ensemble du château mesure environ 1,6 km d'est en ouest et 1,2 km du nord au sud. Il est considéré comme, avec le château deet le château deMais très vite le CEO de la plus grande entreprise tech a repris le chemin de la fac, ou plutôt celui de la, d’oùCe dernier est revenu défendre les valeurs du codage, insistant sur les nouvelles opportunités fournies.Il n’y a plus qu’à attendre la suite des visites. Sans nul doute, on devrait apercevoir Tim Cook dans quelques Apple Store Japonais et autre lieux emblématiques au cœur de l’archipel, d’où il ne manquera pas de promouvoir de nouvelles initiatives et les produits pommés. A moins qu'il ne prépare une visite pour trouver de nouveaux sous-traitants ou partenaires pour les Mac ou l'Apple Car...Rappelons qu’en octobre dernier,, histoire de lancer de nouvelles initiatives et de visiter quelques Apple Store ou des partenaires de la firme californienne. Après le Royaume Uni (pour faire un saut à l’AFC Richmond) et l’Allemagne (où il a pris le temps d’une photo carte postale depuis), il a fait un saut en Italie où il a reçu un diplôme honorifique en innovation et en gestion internationale.