16 000 dollars de produits vintage en lien avec Steve Jobs et Apple

Un petit cadeau de dernière minute ?

History of Science & Technology, Including the Life and Letters of Richard P. Feynman, and Space Exploration

Plus d'engouement pour de vieilles sandales

vieilles tatanes

une représentation numérique à 360 degrés des sandales Birkenstock détenues et portées personnellement par Steve Jobs

En effet, la maison Sotheby's organisait une vente dédiée à Apple,. On a pu y retrouver de nombreux documents en lien avec Apple mais surtout avec son co-fondateur : Steve Jobs.Parmi les documents mis aux enchères, les collectionneurs ont pu admirer. Cette dernière se trouve être un argumentaire de vente pour les ordinateurs Apple I, afin que ce Dave Kominiak accepte de prendre quelques exemplaires dans sa boutique. Cerise sur la bûche de Noël, elle se termine par laà l'encre brune. En prime, la lettre intègre également la correction d'une petite faute d'orthographe.On trouvait également. La vente était estimée entre 20 000 et 30 00 dollars, mais après trois offres, le lot semble plafonner à 16 000 dollars.Une telle somme a effectivement été dépensée pour cescet unique objet de collection. On s’en doutait un peu mais la maison a tout de même précisé que cette somme constitue un record pour une paire de sandales mises aux enchères.Rappelons que la mise à prix était déjà conséquente, soit 15 000 dollars, mais l’estimation l’était tout autant, puisque l’objectif se situait entre 60 000 et 80 000 dollars. Pour cette coquette somme, l’acquéreur (dont l’identité reste secrète) est devenu l’heureux propriétaire de cet objet avec quelques goodies.. Avec les chaussures, l'acquéreur a de plus droit à un étui rigide pour le stockage et le transport.