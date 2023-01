Microsoft pourrait mettre 10 milliards de dollars dans OpenAI (ChatGPT)

Microsoft entend-il révolutionner ses programmes avec ChatGPT ?

OpenAI : bye bye la petite fondation ! Hello la valorisation à 29 milliards de dollars !

Depuis quelques jours, OpenAI serait en pourparlers pour vendre une partie de ses parts, et ce, en échange du meilleur prix possible.Apparemment, Microsoft pourrait placer la coquette somme dedans OpenAI (la société derrière ChatGPT). En effet,vient de confirmer les infos de, le jeune média US fondé par Ben Smith (ex-chroniqueur star du New York Times et ancien rédacteur en chef de BuzzFeed News) et Justin Smith (ex-PDG de Bloomberg Media Group).. Et il serait même question d'un(ndlr : Redmond ne serait pas seule dans l'histoire, le financement pourrait concerner d'autres sociétés d'investissement).En échange,Cela ne serait possible qu'à partir du moment où cette dernière aura trouvé comment rentabiliser ChatGPT.Pour rappel,. La modeste fondation à but non lucratif a fait depuis évoluer son statut en firme des plus rentables. Elle vise désormais une capitalisation àet, en 2023, espère réaliser un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars (et à le quintupler en 2024).Pour rendre Bing plus compétitif face au géant Google, Microsoft se tournerait également vers ChatGPT. Apparemment, celui-ci aimerait pouvoir intégrer les services du chatbot à son moteur de recherche.