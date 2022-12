Qu'est-ce que ChatGPT, l'impressionnante IA qui écrit des textes bluffants ?

Image générée par DALL-E

un générateur de texte capable de délivrer un texte complet et cohérent à partir de seulement quelques mots. Cet algorithme dont est dérivé ChatGPT est déjà utilisé par plus de 300 applications (il produisait déjà plus de 4,5 milliards de mots par jour en mars 2021) dans des domaines variés, que ce soit pour identifier le ressenti des clients en analysant leurs commentaires sur un produit, pour les fameux chat en direct proposés sur de nombreux sites, ou encore pour de la création pure, comme la génération de romans ou de chansons., vous pouvez lui demander la recette d'un gâteau de riz à la pistache et à la verveine (vous obtiendrez une recette détaillée avec la préparation pas-à-pas), mais également de rédiger un discours sur un sujet précis en intégrant des mots clés (y compris des termes loufoques), de vous faire un résumé franchement convaincant d'une histoire complexe comme le roman de John Irving, ou difficile à cerner et nécessitant de la sensibilité commede Djuna Barnes (les étudiants on vous voit venir),(plus incroyable, le code généré n'est pas une simple copie de ce que vous pourriez trouver ailleurs sur le net, mais une véritable création).Evidemment,, à l'image de la génération d'images permise par DALL-E ou Stable Diffusion , dont l'impact pourrait être très important sur certains corps de métier. L'intelligence artificielle pourrait ainsi obtenir de bons résultats à des examens assez poussés (il est possible d'utiliser une autre intelligence artificielle pour détecter l'usage d'un algorithme d'apprentissage automatique, mais pour combien de temps ?), générer des œuvres d'art plus vraies que nature (certains pourraient alors tenter de les commercialiser, comme desartistes en mal d'inspiration), un article à partir d'un simple titre (cet article, par exemple ^^), et de nombreux autres cas que personne n'a peut-être encore cerné. Les créateurs de ChatGPT mettent en garde les utilisateurs en indiquant que l'algorithme peut donner des réponses erronées, et certaines limites et gardes-fous ont également été mis en place, par exemple pour interdire au logiciel de prendre parti sur des sujets à fort potentiel polémique.(vous pouvez également faire un tour sur le site de DALL-E afin de générer vos premières images, le temps que le site de ChatGPT soit à nouveau disponible, une trop forte fréquentation l'ayant mis en carafe à l'heure d'écrire ces lignes).