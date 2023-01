OpenAI (ChatGPT) pourrait être valorisé à 29 milliards de dollars

Une capitalisation record de 29 milliards !

OpenAI, une fondation créée par Sam Altman et Elon Musk

Dans ces conditions, cette opération permettrait de le valoriser à une somme inespérée -hallucinante- de! Quand on pense que cette firme était peu connue du grand public il y a encore quelques mois.Mais tout a changé en 2022, lorsque OpenAI a connu le plein essor de deux outils désormais bien connus :, qui permettent de générer des images artificielles sur demande. Actuellement les deux font l'objet de(artistes, écoles...).Pour rappel, OpenAI a été fondé en 2015 par Sam Altman (Y Combinator) et un certain Elon Musk qu'on ne présente plus (mais qui a pris ses distances depuis). La fondation au départ à but non lucratif a fait depuis évoluer son statut.De même hier, on apprenait que, pour rendre son moteur de recherche plus compétitif face au géant Google,Ainsi, Redmond et OpenAi seraient en pleines discussions sur le sujet, qui pourraient même trouver une première application à la fin du mois de mars.