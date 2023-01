Les employés d'Apple n'aiment plus trop y travailler...

Bye bye le top 50

assez frappante

Le classement en France !

Un classement fait par les salariés

centaines de milliers

Daniel Zhao, économiste en chef chez Glassdoor, affirme que l'absence d'Apple de la liste de cette année est, mais en même tempsdu malaise et des conflits apparus l'année dernière. Entre l'(le retour à l'emploi constamment repoussé ou modifié), le(avec les dénonciations de discriminations calomnieuses), l'émergence des premiersdans les magasins américains ou les revendications salariales... la liste des doléances est fournie.Si on pousse plus loin dans les sous-menus on peut choisir son pays : Apple remonte un peu en France se glissant à la 25e place... mais perd la face devant le trio de tête :Rappelons que pour déterminer sa liste,. Soit desde firmes comptant plus de 1 000 employés entre le 19 octobre 2021 et le 17 octobre 2022. Les gagnants ont été classés sur leur note globale de Glassdoor, obtenue à l'aide d'une échelle de 1 à 5 points (insatisfaisait à très satisfait).Précisons qu'elle organise chaque année, les, qui a récompensé les meilleurs endroits où travailler en 2021 aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, enet en Allemagne.