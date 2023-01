Un nouvel HomePod très prochainement (ce soir) ? A quoi pourrait-il ressembler ?

Un nouvel Home Pod dans les tuyaux ?

vraiment très prochaine

Un HomePod Max avec un écran et de nouvelles couleurs ?

Retrouvez nos vidéos sur le HomePod

June vous en parlait la semaine dernière , il semblerait qu'Apple sorte quelques nouveautés dans la journée. Et l'on pourrait bien voir arriver un nouveau gros HomePod cette année.Pour rappel, la firme californienne a dévoilé le HomePod enEn mars 2021, elle arrête complètement le modèle original, ne gardant que lesur les étagères de ses stores.Dans la foulée,. Surfant sur l'évolution des noms des produits, il l'a d'ailleurs renomméHistoire de changer du noir et blanc,! Histoire de ne pas être en reste, il en profite pour relooker également le HomePod mini avec des tons plus soutenus, dont un vert très irlandais.Reprenant quelques rumeurs, il a également ajouté un écran sur le dessus du haut-parleur qui afficherait, comme l'origine du son (une Apple TV ou un Mac), le titre d'une chanson, des commandes ou les coordonnées d'un appel entrant.Ces nouvelles données permettraient d'être un peupar rapport à certains Echo. Elles nécessiteraient également, homeOS dans le concept.