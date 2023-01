Apple rend hommage à Martin Luther King !

Ce n'est pas le temps pour l'apathie ou la complaisance. C'est le moment pour une action vigoureuse et positive.

. Né à Atlanta le 15 janvier 1929, le pasteur aurait fêté ses 92 ans hier, s'il n'avait pas été assassiné le 4 avril 1968 à Memphis (Tennessee). Ainsi le site web affiche une photo de cette figure emblématique et l'une de ses célèbres citations :Comme chaque année,devrait également poster un petit tweet en mémoire de ce grand homme. En complément, cette année, Cette année, Apple Livres offre un exemplaire gratuit de Stride Toward Freedom . Le livre du Dr. King est un compte rendu du boycott des bus de Montgomery de 1955 à 1956 et évoque les conditions vécues par les Afro-Américains en Alabama à l'époque.