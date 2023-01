La Répression des Fraudes s'attaque à certains influenceurs

Une enquête officielle de la DGCCRF

Manque de transparence, tromperie...

Ainsi,, qui ne va pas vraiment calmer les esprits., 60% des influenceurs ne respecteraient pas la réglementation sur la publicité et les droits des consommateurs.Cette enquête avait pour but de viser les pratiques commerciales d’une soixantaine d’influenceurs depuis 2021. Précisons que ces dernières avaient pour but de. Sont notamment dans le collimateur les compléments alimentaires, les programmes dit, les cosmétiques, ou encore les services de trading ou de paris en ligne.Rappelons que–alimentaire ou non-alimentaire– mais aussi d'un(règles d'étiquetage, de composition et de dénomination des marchandises, contrôle des falsifications et tromperies).Elle recherche et constate les infractions et manquements aux(publicités mensongères, faux rabais, abus de faiblesse...) et vérifie la bonne application des règles de publicité des prix. Elle est d'ailleurs intervenue pour vérifier le comportement d'Apple pour des pratiques commerciales abusives . Ou encore en matière de référencement pour Wish Parmi les anomalies constatées, on cite un manque de transparence sur l'aspect commercial, maisdes produits vendus (fausses allégations anti-covid, produits bio ou naturels qui ne l’étaient pas…). Et même des paris sportifs.Outre de nombreuses violations au niveau du droit de la consommation, certains influenceurs auraient même réalisé des opérations promotionnelles non autorisées,(décidément...) ou encore des injections de substances par des personnes n'étant pas des professionnels de santé (ce qui est interdit).Suite à cela, de nombreuses procédures ont été enclenchées en fonction de la gravité, allant du rappel à l’ordre, à la transmission au procureur de la République. Dans les cas le plus graves,