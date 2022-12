Les SMS d’arnaques à l'énergie se multiplient en France !

Une multiplication des arnaques par sms

Depuis plusieurs années, certains individus déploient despour élaborer des stratagèmes destinés à arnaquer tout un chacun. Ces derniers temps, on avait vu passer desconcernant les livraisons (périodes de Noël oblige) ou de l'Assurance Maladie ou de l'URSSAF, sans parler du désormais très classiqueDésormais, ces derniers profitent de la situation et se font passer pour des autorités administratives officielles via des SMS contenant des liens -frauduleux bien évidemment.Ce sont principalement leset le, qui connaissent une recrudescence de ces hameçonnages. Ainsi les régions communiquent avec force sur Twitter pour inciter à la prudence et encourager à signaler les arnaques en transférant le SMS abusif au numéro 33700.