Combien Apple a-t-elle dépensé en lobbying en 2022 ?

Des dépenses en hausse de 44% depuis 2021

9,4 millions de dollars pour 2022

Cupertino a néanmoins considérablement augmenté ses. D'après un rapport de juillet 2022 , Apple a dépensé un niveau record de 4,6 millions de dollars au premier semestre de 2022 (+ 1,5 million de dollars par rapport à 2021) - dont 2,5 millions de dollars pour le seul premier trimestre de 2022 Le nombre de lobbyistes internes et externes de l'entreprise est aussi. Mais là encore, la firme californienne resteEn effet, le lobbying total d'Apple a atteint près de, un record, pour toute l'année 2022. A titre de comparaison, le budget n'était que de 6,5 millions en 2021, et 6,7 millions en 2020. D'après le dépôt public, Apple a ainsi fait pression sur des questions telles que l'antitrust, la vie privée en ligne, les impôts, la modération du contenu, le changement climatique et autres.Pendant ce temps,(+2%), Meta plus de 19,2 millions de dollars. Microsoft a dépensé 9,8 millions de dollars (-4,6%) et 10,9 millions de dollars pour Google.