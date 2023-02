Apple, touchée par la crise ! Son chiffre d'affaires en baisse de 5% !

Apple ifc mall - Hong Kong @Apple

Un chiffre d’affaire en baisse de 5,5%

seul l'iPad progresse

DES SERVICES AU TOP !

En effet, son exercice va du 1er octobre au 30 septembre de chaque année, et se trouve juridiquement décalé par rapport à l’année civile, comme cela est le cas pour de nombreuses firmes américaines.: conflit en Ukraine, reprise du Covid et blocage de la production, pénurie d'iPhone 14 /14 Pro et bien sûr inflation.Ces dernières seraient également tenues. Ainsi, certains murmurent que les MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 tout comme les Mac mini M2 auraient du être lancés fin 2022.En octobre dernier,Souvenez-vous il y a quelques années, Tim Cook avait été poursuivi pour sa présentation trop optimiste juste avant la crise de l'iPhone. Pris dans la tourmente, le consensus de Wall Street donnait une moyenne aux alentours de 121,2 milliards de dollars pour le trimestre (soit un recul de 2%)., avec une baisse de 5,48% sur une année. Cette dernière affiche tout de même un chiffre d'affaires de 117,154 milliards de dollars et un bénéfice de 1,88 dollar par action, soit un total de 29,998 milliards de dollars (en baisse de 132,38% sur un an). Il reste à savoir quelle sera la réaction de la Bourse à l'ouverture., avec 65,775 milliards de dollars de revenus (-8,17%), soit plus de la moitié des recettes de la firme (56,14% du CA global). Dans le détail, les ventes des iPhone 14, Phone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max se trouvent comptabilisés sur la totalité du trimestre.(avec 7,735 milliards et -28,72%), alors que la prochaine génération de M2 est enfin là. Mais il faudra attendre le prochain trimestre pour que les derniers MacBook Pro 14 et 16 pouces M2 et le Mac mini M2 soient comptabilisés. Notons tout de même que les ventes enregistrent les chiffres des MacBook Pro 13 M2 et ceux du MacBook Air M2, sur la totalité du trimestre.Les consommateurs auraient-ils finalement attendu les nouvelles tablettes pour se lancer dans l'aventure de Stage Manager ? Pour ce trimestre, les ventes des nouveaux iPad 10 et iPad Pro M2 ont enfin été enregistrées et il s’agit bien d’un succès pour les tablettes d’Apple, même si on pouvait craindre le contraire au vu d'un catalogue très confus et d'une hausse conséquente des prix., alors que les Wearables reculent (-8,29% pour les Apple Watch Series 8 et Ultra ainsi que les AirPods Pro 2 / Max, HomePod mini, etc.). Le nouvel Home Pad saura-t-il y remédier ?Par, au 31 décembre 2021, tous les voyants étaient au vert avec un CA de 123,945 milliards de dollars et un bénéfice net de 34,630 milliards de dollars. L’iPhone était déjà très fort avec 71,628 milliards de dollars (+9,19% sur un an), tout comme le Mac avec 10,852 milliards de dollars (+25,10%), seul l’iPad affichait une belle chute avec 7,248 milliards de dollars (-14,07%).Rappelons que depuis le 1er janvier 2019, Apple ne communique plus le détail de ses ventes, mais seulement le chiffre d'affaires généré. Cette annonce fait désormais le bonheur des cabinets de statistiques et d'analyses et continue de nourrir les spéculations des financiers.