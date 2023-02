Apple s'offre la meilleure DRH du monde pour gérer son personnel !

une nouvelle DRH à l'Apple Park

Une solution face aux problèmes sociaux grandissants ?

Jusqu’à présent, Carol Surface occupait un poste similaire chez, depuis plus de neuf ans et après des passages chez. Elle devrait s’installer dans son nouveau bureau à Cupertino en mars prochain.Notons qu'en octobre dernier,, selon N2 Growth , une société mondiale de conseil en recherche et en leadership. Rien que le meilleure pour Cupertino !Il faut dire que Deirdre O’Brien avait un posteen tant que. Elle s’occupait en effet de tout ce qui relevait dud'Apple dans le monde mais aussi du. Ainsi, Deirdre O’Brien pourra se concentrer sur son rôle de cheffe de la vente au détail (et perdre la partie People dans l’organigramme de la société).De son coté, Carol Surface se retrouvera à la tête d’unedestinée à gérer toutes les questions sociales au sein de l’entreprise. Cette dernière sera en chargeOn peut surtout y voir la volonté d'Apple de trouver une réponse pérenne avec les: AppleToo, le télétravail, les revendications salariales ou l'émergence syndicale ! En effet ces derniers temps, la firme était pointée du doigt concernant ses pratiques managériales, et ses nombreux départs